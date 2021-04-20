Убийца сторожа пункта приема металлолома в Архангельске получил 14 лет

Архангельский областной суд признал уроженца Вельского района Архангельской области 41-летнего Дмитрия Большакова виновным в убийстве, (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Установлено, что Большаков в ночь с 24 на 25 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в помещение пункта приема металлолома ООО «Вторчермет», расположенном на Окружном шоссе в г. Архангельске, в ходе конфликта со сторожем-приемщиком нанес ему 9 ударов металлической кувалдой по голове, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего обыскал помещение и совершил хищение 47 тыс. руб.
Вину в совершении преступлений Большаков признал частично.
Приговором по совокупности преступлений ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 3 млн. руб.
Государственное обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя прокурора области.
Приговор суда вы законную силу не вступил.