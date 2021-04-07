50-летний алкаш устроил кровавую мясню на улице Ленина в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе проведенных совместно с органами полиции следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 50-летний местный житель.
По версии следствия, 18 мая 2021 года в вечернее время в квартире дома по ул. Ленина в г. Архангельске после совместного употребления спиртных напитков с двумя своими знакомыми, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта из личной неприязни нанес несколько проникающих ножевых ранений в грудь потерпевшим, отчего один из мужчин скончался на месте происшествия. Благодаря тому, что второму потерпевшему удалось выбраться на улицу, где он был замечен прохожими, ему своевременно оказали медицинскую помощь и он остался жив.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый допустил возможность произошедшего, но более подробно пояснить обстоятельства содеянного не смог по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.