В Северодвинске накрыли целую нарколабораторию

В Северодвинске перед судом предстанут двое жителей региона, обвиняемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Так, в конце ноября 2020 года РУФСБ России по Архангельской области проведена операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории, организованной двумя местными жителями, которые занимались производством синтетических наркотических средств в особо крупном размере с целью их незаконного сбыта путём оборудования тайников.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий Региональным управлением установлены организаторы преступной группы и местонахождение лаборатории, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности, на территории домовладения, расположенного в муниципальном образовании "Северодвинск" Архангельской области, изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 2,3 кг, оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал.
Следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении обвиняемых завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении указанных лиц утверждено исполняющим обязанности прокурора Архангельской области и вместе с уголовным делом направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.