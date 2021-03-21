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Пожаром на сухогрузе «Таймыр» в порту Экономия занялись следователи

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по информации, выявленной из СМИ, по факту возможных нарушений правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.1 ст. 216 УК РФ), повлекших возгорание на сухогрузе «Таймыр».

 В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о произошедшем пожаре на вышеуказанном сухогрузе. По предварительной информации, 28 апреля 2021 года в пору Экономия города Архангельска при производстве погрузочно-разгрузочных работ на сухогрузе «Таймыр», принадлежащем ООО «ТК «Северный проект», производилось сварочное скрепление контейнеров с пенополиуретановыми материалами. В ходе сварочных работ от искр произошло локальное возгорание в нижнем трюме сухогруза, началось тление и последующие задымление, которое было ликвидировано силами МЧС России по Архангельской области. В ходе происшествия никто не пострадал, причиненный ущерб устанавливается.

 Следователями незамедлительно был организован выезд на место происшествия, производится его осмотр, а также опрос очевидцев обстоятельств возгорания. В настоящее время устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

28 апрель 12:59 | : Происшествия

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