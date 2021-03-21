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Грабитель архангельских таксистов получил по заслугам

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 37-летнего Дмитрия Вашуткина виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 1      ст. 162, ч. 4 ст. 166, ст. 264.1 УК РФ (разбой, угон и управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения). 

Установлено, что Вашуткин в ночь с 13 на 14 сентября 2020 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле такси, используя сигнальный пистолет похожий на огнестрельное оружие, напал на водителя, потребовав от него деньги и обручальное кольцо.

Потерпевший угрозы воспринял реально, не оказывал сопротивление и отдал все имеющееся имущество.

После этого обвиняемый потребовал водителя пересесть на пассажирское сидение, а сам сел за руль, чтобы проследовать к дому потерпевшего за денежными средствами. Однако автомобиль такси был задержан сотрудниками полиции, которые обратили внимание на то, что машина двигалась с превышением скорости.

Приговором суда Вашуткину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил. 

23 апрель 08:49 | : Происшествия

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