Еще одну доверчивую архангелогородку "обули" на полмиллиона

21 апреля в отдел полиции №2 УМВД России по городу Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомец. Представившись сотрудником банка, клиентом которого является заявительница, звонивший сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. По словам незнакомца, мошенником может быть другой работник финансового учреждения. Он предложил женщине обезопасить свои сбережения и поучаствовать в поимке афериста. В качестве доказательств незнакомец прислал в одном из мессенджеров якобы официальные документы, подтверждающие, что все денежные средства архангелогородке вернут. Женщина согласилась.
Следуя указаниям звонившего, она самостоятельно оформила кредит в размере 500 тысяч рублей, после чего обналичила средства и через терминал другого банка перечислила их на продиктованные счета. Только когда деньги не вернулись, она осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась в правоохранительные органы.
По факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стражи порядка напоминают: сотрудники банков никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом и не просят куда бы то ни было перечислять денежные средства! Всю информацию необходимо узнавать только по официальным телефонам или при непосредственном обращении в офис банка! Будьте бдительны, не давайте мошенникам вас обмануть!