21-летняя девица из Архангельска вовлекла подростка в торговлю наркотиками

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет) и ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
Следствием установлено, что в феврале 2021 года обвиняемая для личного употребления у знакомого приобрела наркотическое средство массой не менее 1,36 грамм. Часть наркотика она употребила, другую решила сбыть для получения денежных средств. В одном из мессенджеров в сети Интернет в чате она разместила информацию о продаже синтетического наркотика, а на встречу с потенциальным покупателем отправила 15-летнего знакомого подростка, которому передала пакет с наркотическим средством массой 0,24 грамма. Противоправные действия обвиняемой пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что хотела таким образом заработать.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс за вышеуказанный незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
На территории Архангельской области проходит очередной этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.
Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по телефонам:
8 (8182) 28-60-20 (дежурная часть УМВД России по Архангельской области) – круглосуточно,
8 (8182) 45-46-40 (УНК УМВД России по Архангельской области) – по будням с 9.00 до 16.45.
Получить консультацию специалистов в области профилактики наркозависимости можно по телефонам:
для лиц старше 18 лет – тел.: 8 (8182) 24-81-55 (по будням с 9.00 до 17.00), 8991-053-5170 (круглосуточно);
детское отделение – тел. 8 (8182) 61-59-09 (по будням с 09.00 до 17.00).
тел.: 8 (8182) 21-00-65, 21-01-39 (с 9.00 до 17.00).
тел.: 8 (8182) 20-18-37, 20-62-80, 28-58-31 (по будням с 9.00 до 16.45).
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, через интернет-приемную Следственного управления, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1, либо через официальный аккаунт Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).