Сергей Алексейчик будет сидеть до конца срока

В Мурманске Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 42-летнего бывшего жителя Архангельска Сергея Алексейчика.
Напомним, 16 марта этого года исполнилось 17 лет с момента взрыва жилого дома на проспекте Советских космонавтов в Архангельске. Почти сразу был арестован первый (и единственный) подозреваемый – бывший слесарь местного «Горгаза» Сергей Алексейчик. По версии следствия, он таким жутким образом отомстил своему начальству за увольнение с работы.
В результате взрыва, который был квалифицирован как теракт, погибли 58 человек – 33 женщины, 16 мужчин и 9 детей. Пострадавшими признаны 170 человек.
Алексейчик, прошедший через суд присяжных, получил 25 лет заключения, отбывает его в колонии строго режима Мурманской области. То есть, отсидел 2/3 срока, что позволяет подать прошение об условно-досрочном. Как видим, бесполезно…
Ранее его родственники сообщали, что он постоянно болеет.
Отметим, при вынесении приговора Алексейчику мнения присяжных о доказанности его вины разделились. Не верили в нее и некоторые родственники погибших. Но дело было закрыто…
(на фото: Сергей Алексейчик тогда... даже страшно представить, как он выглядит сегодня)