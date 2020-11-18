Предприниматель из Архангельска незаконно ободрал двух "Капитанов"

Заместитель прокурора г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Рычкова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).
Согласно предъявленному обвинению предприниматель Рычков, не имея лицензии на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, на участке акватории реки Северная Двина и примыкающему к ней левому берегу в районе пос. Турдеевск, с 01.01.2019 по 01.01.2020 в рамках заключенных с ООО «КТА.ЛЕС» договоров субподряда, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по хранению и переработке смешанного судового лома черных и цветных металлов весом около 2 тысяч тонн (судна СКР-26, «Капитан Бабушкин», «Капитан Кузнецов»), в результате чего извлек доход на общую сумму около 18 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Вину в совершении преступления он не признал.