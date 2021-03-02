В Архангельской области на рыбалке обгорели пятеро мужчин, один погиб

Сегодня утром в рыбацкой избе на озере Красное в нескольких километрах от деревни Красная Гора МО «Пертоминское» Приморского района произошел пожар. По предварительной информации, из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались 5 мужчин, один пострадавший погиб. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Бортом санавиации трое пострадавших с ожогами и другими травмами эвакуированы в Архангельскую областную больницу.