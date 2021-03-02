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В Архангельской области на рыбалке обгорели пятеро мужчин, один погиб

Сегодня утром в рыбацкой избе на озере Красное в нескольких километрах от деревни Красная Гора МО «Пертоминское» Приморского района произошел пожар. По предварительной информации, из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались 5 мужчин, один пострадавший погиб. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Бортом санавиации  трое пострадавших с ожогами и другими травмами эвакуированы в Архангельскую областную больницу.

28 март 13:24 | : Происшествия

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