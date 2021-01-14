В подъезде на ул. Тимме развернулась кровавая драма с участием ножа и алкоголя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 31-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Следствием установлено, что 25 октября 2020 года вечером в подъезде жилого дома по улице Тимме в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельный удар ножом в область груди 28-летнему знакомому, а также не менее двух ударов ножом в область шеи и плеча 27-летнему потерпевшему, который остался жив в связи с оказанием медицинской помощи. Благодаря тому, что двое других потерпевших увернулись от ударов, они не получили телесных повреждения.
В ходе допроса подследственный свою вину не признал и пояснил следователю, что защищался от потерпевших.
Вместе с тем, из показаний потерпевших следует, что они в гостях у обвиняемого, который вернулся из рейса с моря, на протяжении нескольких дней употребляли спиртные напитки. Потом они пошли в магазин, а когда вернулись, то стали открывать замок на входной двери ключом, который им дал хозяин жилища. В этот момент обвиняемый набросился на них с ножом, одного мужчину убил, второму нанес серьезное ножевое ранение шеи и плеча, а также пытался нанести удары ножом двоим их знакомым. Никаких конфликтов с хозяином жилища не возникало, удары он наносил молча.