За убийство родного отца архангелогородец Петров отсидит меньше шести лет

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 26.11.2020 в отношении 30-летнего Артема Петрова, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Установлено, что Петров 19.07.2020 в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в ходе бытовой ссоры со своим 54-летним отцом, сопровождавшейся обоюдной дракой, нанес ему многочисленные удары руками по голове и конечностям.
В результате таких ударов потерпевший на следующий день скончался в больнице.
Петрову предстоит отбывать наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судом апелляционной инстанции жалоба защитника осужденного с доводами о суровости назначенного наказания оставлена без удовлетворения.