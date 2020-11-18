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Новодвинский пешеход, спешивший домой, ударил полицейского по лицу

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 15 февраля 2021 года вечером на улице Димитрова в городе Новодвинске полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России «Приморский»  выявил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, потребовав остановиться для составления административного протокола. Обвиняемый отказался выполнить законное требование и попытался скрыться. Его остановил сотрудник полиции и попросил проследовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции. В ответ на законные действия представителя власти, подозреваемый нанес ему удар рукой по лицу, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушителя пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия усталостью на работе и желанием поскорее попасть домой.

06 март 12:18 | : Происшествия

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