Архангельская парочка пыталась наводнить регион эмигрантами из Африки

И.о. прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Сивкова и 27-летней Дарьи Брагиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», а Сивкова также в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации„и пяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ ‚Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации‘.
Согласно предъявленному обвинению Сивков совместно с Брагиной, а также самостоятельно, с 2015 по 2020 годы за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем фиктивной постановки их на миграционный учет по месту пребывания, фиктивной регистрации по месту жительства, заключения фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, организации фиктивного брака иностранного гражданина с гражданкой РФ, организации фиктивной сдачи иностранными гражданами экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства РФ, получения иностранными гражданами сертификата о сдаче такого экзамена.
Указанными способами злоумышленниками организовано незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 граждан стран СНГ, Прибалтики и Африки, а также граждан Индии.
В отношении обвиняемых избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.