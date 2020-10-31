Архангелогородец в кабинете следователя уничтожил мобильник как опасного свидетеля

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество 42-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела).
По версии следствия, 14 декабря 2020 года в помещении следственного кабинета УМВД России по городу Архангельску обвиняемый, будучи свидетелем по уголовному делу о незаконном приобретении наркотического средства, получив в руки изъятый в ходе досмотра автомобиля мобильный телефон для его разблокировки, умышленно привел его в негодность, разломав на фрагменты, в связи с чем стало невозможно извлечь информацию, находящуюся в телефоне.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что его знакомый при помощи телефона в одном из интернет-магазинов приобрел наркотическое средство. Его действия пресекли сотрудники полиции и изъяли телефон. В ходе досмотра ему предложили его разблокировать, но он не смог вспомнить пароль, поэтому разозлился и разбил его в служебном кабинете следователя. В содеянном раскаивается.