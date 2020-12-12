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Житель поселка Васькова не желал смерти сожительнице... но все-таки забил по пьянке

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю поселка Васьково. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 2 августа 2020 года по месту жительства в поселке Васьково после совместного употребления спиртных напитков обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 40-летней местной жительнице. От полученной тупой зарытой травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевшая, с которой они сожительствовали, беспричинно стала скандалить. Он попросил ее покинуть его квартиру, но она отказалась и продолжила выяснять отношения. В порыве гнева он ударил ее два раза рукой по голове. После того, как она захрипела, вызвал  скорую медицинскую помощь. Наступления ее смерти не желал.

Приговором Приморского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

20 февраль 08:54 | : Происшествия

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