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Вежливый мерзавец из Архангельска ударил мать гантелью... но потом извинился

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 4 декабря 2020 года по месту жительства по проспекту Ломоносова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни к 73-летней матери  нанес ей не менее трех ударов четырехкилограммовой гантелью по голове. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что убивать мать не хотел. На фоне употребления алкоголя неадекватно воспринял ругань матери в свой адрес и пощечину. После нанесения ударов гантелью очень сильно испугался, стал нервничать, поэтому крушил мебель и ломал имущество. Хотел сам вызвать скорую помощь, но телефон выбросил, а замок на входной двери сломал, поэтому вышел на балкон и просил о помощи. Около 6 утра к его квартире подошли сотрудники полиции и МЧС, которые вскрыли дверь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Перед матерью извинился, в содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 февраль 09:51 | : Происшествия

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