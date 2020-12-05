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Заключенный в Архангельской области отказался рано вставать, чем дезорганизовал работу колонии

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего осужденного за кражи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 3 февраля 2021 утром в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнять требования сотрудника колонии, прибывшего в помещение для подъема осужденных и сопровождения их на завтрак. Желая воспрепятствовать  законным действиям представителя власти, подозреваемый ударил его рукой по голове, причинив тому физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

Подозреваемый обратился с явкой с повинной, в которой указал, что не хотел рано утром просыпаться, поэтому оказал неповиновение. В содеянном раскаивается.

15 февраль 10:06 | : Происшествия

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