Заключенный в Архангельской области отказался рано вставать, чем дезорганизовал работу колонии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего осужденного за кражи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 3 февраля 2021 утром в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный отказался выполнять требования сотрудника колонии, прибывшего в помещение для подъема осужденных и сопровождения их на завтрак. Желая воспрепятствовать законным действиям представителя власти, подозреваемый ударил его рукой по голове, причинив тому физическую боль.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Подозреваемый обратился с явкой с повинной, в которой указал, что не хотел рано утром просыпаться, поэтому оказал неповиновение. В содеянном раскаивается.