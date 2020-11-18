Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полный тезка архангельского сенатора попался на сбыте фальшивых денег

Красноборский районный суд огласил приговор 34-летнему Александру Некрасову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации).

Установлено, что в сентябре 2020 года Некрасов приобрел в городе Москве 4 заведомо поддельные денежные купюры по 5000 рублей, каждую из которых он сбыл для оплаты покупок в торговых точках на территории Красноборского района.

Приговором суда Некрасову, с учетом данных о личности, судимости, назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что сенатора от Архангельской области в Совете Федерации тоже зовут Александр Некрасов (никаких параллелей).

 

 

12 февраль 12:06 | : Происшествия

Главные новости


Хитрый KОТ, Бральнин и Палкин. Закулисье отставки мэра Котласа
Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (144)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20