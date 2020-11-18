Полный тезка архангельского сенатора попался на сбыте фальшивых денег

Красноборский районный суд огласил приговор 34-летнему Александру Некрасову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации).
Установлено, что в сентябре 2020 года Некрасов приобрел в городе Москве 4 заведомо поддельные денежные купюры по 5000 рублей, каждую из которых он сбыл для оплаты покупок в торговых точках на территории Красноборского района.
Приговором суда Некрасову, с учетом данных о личности, судимости, назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что сенатора от Архангельской области в Совете Федерации тоже зовут Александр Некрасов (никаких параллелей).