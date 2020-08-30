Дело завгара администрации Архангельской области Булатова передано в суд

Исполняющим обязанности прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя ГКУ АО «Автопарк администрации Архангельской области» Александра Булатова и его знакомого Михаила Никифорова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Установлено, что обвиняемые с декабря 2013 г. по март 2015 г. изготовили от имени подконтрольного Никифорову юридического лица (ООО «Триуф») фиктивные документы о якобы оказанных в пользу ГКУ АО «Автопарк администрации Архангельской области» услугах по перевозке и эвакуации транспортных средств. Булатов, используя свое служебное положение, подписал документы и обеспечил их беспрепятственное прохождение через бухгалтерию, в результате чего из бюджета Архангельской области похищены денежные средства на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобили обвиняемых на общую сумму 825 000 руб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.
Примечательно, что дело о хищении в гараже областной администрации было возбуждено почти шесть лет назад. Тогда речь шла о сумме в два миллиона рублей...