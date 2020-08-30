Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело завгара администрации Архангельской области Булатова передано в суд

Исполняющим обязанности прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя ГКУ АО «Автопарк администрации Архангельской области» Александра Булатова и его знакомого Михаила Никифорова. Они обвиняются  в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемые с декабря 2013 г. по март 2015 г.  изготовили от имени подконтрольного Никифорову юридического лица (ООО «Триуф») фиктивные документы о якобы оказанных в пользу ГКУ АО «Автопарк администрации Архангельской области» услугах по перевозке и эвакуации транспортных средств. Булатов, используя свое служебное положение, подписал документы и обеспечил  их беспрепятственное прохождение через бухгалтерию, в результате чего из бюджета Архангельской области  похищены денежные средства на общую сумму свыше 300 тыс. рублей. 

В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобили обвиняемых на общую сумму 825 000 руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Примечательно, что дело о хищении в гараже областной администрации было возбуждено почти шесть лет назад. Тогда речь шла о сумме в два миллиона рублей...

04 февраль 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Камо грядеши, граждане? Послесловие к воскресному митингу
Революция снеговичков. Предисловие к воскресному митингу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (49)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20