Воскресное ДТП в Архангельской области унесло жизни 4 человек

24 января около 22:40 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 15 километре трассы г. Архангельск – г. Северодвинск в районе поселка Лайский Док.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21093» потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной «Hyundai».
В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в отечественной легковушке, еще один – госпитализирован. Водитель иномарки – северодвинка 1971 года рождения – и ее несовершеннолетняя дочь 2008 года рождения с травмами госпитализированы.
Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД и следователями.