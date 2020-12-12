Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Воскресное ДТП в Архангельской области унесло жизни 4 человек

24 января около 22:40 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 15 километре трассы г. Архангельск – г. Северодвинск в районе поселка Лайский Док.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21093» потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной «Hyundai».

В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в отечественной легковушке, еще один – госпитализирован. Водитель иномарки – северодвинка 1971 года рождения – и ее несовершеннолетняя дочь 2008 года рождения с травмами госпитализированы.

Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД и следователями.

 

25 январь 09:20 | : Происшествия

Главные новости


Посадить рядового Шамсутдинова. Трагедия маленького солдатика
Закалённая Амдермой. С Валентиной Сыровой о жизни, Архангельске и гордуме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (213)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20