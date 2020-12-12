Ниточки коррупции тянутся из Астрахани в Архангельск

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела в отношении 1 жителя г. Архангельска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), 1 жителя Архангельска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, и 1 жителя г. Астрахани, обвиняемого по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, предусмотренной ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).
Напомним, в 2020 году сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК Архангельского ЛО МВД России на транспорте в Архангельске раскрыта организация межрегионального канала поступления из города Астрахани на территорию Поморья фиктивных квалификационных и медицинских документов, дающих право занимать должности рядового и командного состава на судах торгового флота.
В ходе расследования указанного уголовного дела следователями дополнительно выявлены двое участников преступной деятельности – жители г. Астрахани, осуществлявшие передачу денежных средств в виде коммерческого подкупа должностным лицам учебных и медицинских учреждений г. Астрахани за оформление фиктивных квалификационных и медицинских документов.
В ходе следствия обвиняемые признали свою вину в полном объёме, раскаялись в содеянном и способствовали изобличению других соучастников преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.