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В Архангельской области автомобиль врезался в пассажирский поезд

5 января 2021 года в 02.03 на перегоне Шалакуша-Лепша (Архангельская область) на неохраняемом железнодорожном переезде, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути и столкнулся с приближающимся пассажирским поездом №372 Котлас Южный – Архангельск Город.

Машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.

В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Схода подвижного состава нет, были задержаны поезда №372 и №289 Архангельск – Москва. В настоящее время поезда следуют по графику.

В 2020 году на железнодорожных переездах полигона Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, что идентично результатам прошлого года. Из них по 2 ДТП произошло в Ярославской и Ивановской областях, по 1 – в Архангельской, Владимирской, Кировской областях, Республике Коми и Ямало-Ненецком АО. В этих ДТП пострадало 15 человек, в том числе четверо погибли.

Все ДТП стали следствием нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

05 январь 11:09 | : Происшествия

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