В архангельском кафе задержали дебоширку, находящуюся в "бегах"

2 января около 20:30 сотрудникам городского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Архангельской области, находящимся на маршруте патрулирования, поступило указание проследовать в кафе на улице Садовая откуда на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании КТС.
На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что кнопку тревожной сигнализации нажала администратор увеселительного заведения из-за конфликта с сильно подвыпившей посетительницей. В процессе работы по сообщению выяснилось, что дебоширка числится в федеральном розыске за областным управлением ФСИН России.
27-летнюю женщину, неоднократно судимую за имущественные преступления и применение насилия в отношении представителя власти, вновь осудили за грабёж и выдали предписание явиться в колонию-поселение для отбывания наказания. Несмотря на письменное предупреждение, в установленный срок она не прибыла в уголовно-исправительное учреждение и с декабря прошлого года скрывалась от правоохранительных органов.
Осужденную задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в ближайший отдел полиции.