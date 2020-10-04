Коррупционеры из ядерного отдела «Звездочки» брали взятки с сотрудников

Продолжается скандал вокруг ареста начальника отдела ядерной радиационной безопасности северодвинского закрытого предприятия «Звездочка» Дениса Поникаровского и его заместителей.
Наблюдатели с самого начала удивлялись – что можно украсть из отдела со столь специфическим профилем… не изотопы же. Оказывается, вот что.
Сообщает наш партнер по Ассоциации Вольное дело» ИА «Беломорканал»:
По некоторым данным, взятки, например, брались за классность, оформление стажа по работе с ядерными отходами для досрочного выхода на пенсию, были махинации в журналах учета рабочего времени в зонах строгого режима и прочее. По неподтвержденным данным речь идет о суммах более 100 миллионов, что и не удивительно, ведь предприятие в основном работает с ремонтом подлодок и нужны допуски от этого отдела.
Пикантная деталь – еще в начале декабря Поникаровский был удостоен Ломоносовской премии за труд «Экспериментальные работы по определению радионуклидного состава газа из системы газопроводов высокого давления на кораблях с ядерными энергетическими установками. Проблемы регистрации радионуклидов при выбросе газа из системы газопроводов высокого давления в атмосферный воздух. Пути решения».
Вот такие пути…