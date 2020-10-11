Жертвы алконавта. В Архангельске в ночном ДТП погибли три человека

Сегодня около трех часов утра в полицию г. Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Ленинградский. По предварительной информации, архангелогородец 1983 г.р., управляя автомашиной Шкода, двигаясь в направлении улицы Красной Звезды не справился с управлением и допустил столкновение со световой опорой. В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, в госпитализации не нуждался. У него выявлены признаки алкогольного опьянения.
Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД и следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.