Юный пострел из Плесецкого района получил полгода условно за кражу бензопилы

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Установлено, что в ночь на 25 июня 2020 года несовершеннолетний обвиняемый при помощи заранее подготовленной отвертки отодвинул деревянную доску и обеспечил себе беспрепятственный проход через хозяйственную постройку в частный дом, расположенный в поселке Булатово Плесецкого района. Из чужого жилища он похитил бензиновую цепную пилу стоимостью 6 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что выдал спрятанную в лесу бензопилу сотрудникам полиции.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области несовершеннолетнему осужденному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.