В Пинежском районе женщина-водитель погибла при столкновении с лесовозом

Сегодня около 9.00 в ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сосновка-Карпогоры в районе деревни Явзора. По предварительным данным, 44 летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при торможении допустила занос транспортного средства, после чего произошло столкновение с встречным лесовозом MAN. От полученных травм женщина скончалась на месте, ее знакомая, ехавшая на пассажирском сиденье, получила травмы и была госпитализирована. Водитель большегруза не пострадал.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.
УМВД России по Архангельской области напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Нарушение скоростного режима недопустимо, особенно при движении по трассам. Пешеходам в темное время суток при переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части желательно (а вне населенного пункта обязательно) иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств.