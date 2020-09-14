Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В колониях Поморья идет непримиримая борьба с телефонами

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники отдела безопасности уголовно-исполнительной системы, люди, на плечи которых возложена нелегкая задача - осуществлять режим и надзор за осужденными, обеспечивая тем самым законность и правопорядок в колониях.

Именно сотрудники ОБ контролируют  поведение отбывающих наказание, соблюдение ими правил внутреннего распорядка, а также проводят работу по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов на режимную территорию. Службу в отделах безопасности учреждений УФСИН России по Архангельской области несут более 600 человек.

Благодаря службе сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС региона сохраняется стабильная оперативная обстановка, ведь именно благодаря бдительности и ответственному отношению обеспечивается надлежащее отбывание наказаний и мер пресечения осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в пенитенциарных учреждениях области.

В своей деятельности сотрудники подразделений безопасности продолжают совершенствовать формы и методы работы, улучшая техническую оснащенность учреждений. При этом в подразделениях УФСИН уже используется более 1700 камер видеонаблюдения, более 500 переносных видеорегистраторов, а также другие технические средства, направленные на обнаружение запрещенных предметов.

Серьезная работа проводится сотрудниками ОБ по пресечению попыток доставки запрещенных предметов. Чаще всего правонарушители пытаются незаконно передать осужденным мобильные телефоны, прибегая при этом к разным  хитростям.  Так, в ИК-1 и ИК-12 граждане пытались совершить переброс сотовых при помощи арбалета и квадрокоптера, в ИК-14 телефоны были спрятаны в жидком мыле. Также в ИК-1  планировали доставить  крупную партию запрещенных предметов, а именно 49  сим-карт, шесть сотовых телефонов и шесть зарядных устройств, бутылки со спиртосодержащей жидкостью в колесе машины, въезжающей на режимную территорию. Всего с начала года изъято 792 телефона, 465 сим-карт, 190 зарядных устройств.  Лидером среди учреждений УФСИН по предотвращению попыток доставки осужденным запрещенных предметов является ИК-14,  в которую пытались 14 раз передать средства связи.  В результате обнаружено и изъято 56 сотовых телефонов, а также другие комплектующие к ним.  

15 декабрь 14:29 | : Происшествия

Главные новости


Смертельный номер. Закрывается кардиохирургия в 1-й городской больнице Архангельска
Фестиваль как терапия. Зачем был нужен этот Arctic Open?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (183)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20