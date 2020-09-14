В колониях Поморья идет непримиримая борьба с телефонами

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники отдела безопасности уголовно-исполнительной системы, люди, на плечи которых возложена нелегкая задача - осуществлять режим и надзор за осужденными, обеспечивая тем самым законность и правопорядок в колониях.
Именно сотрудники ОБ контролируют поведение отбывающих наказание, соблюдение ими правил внутреннего распорядка, а также проводят работу по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов на режимную территорию. Службу в отделах безопасности учреждений УФСИН России по Архангельской области несут более 600 человек.
Благодаря службе сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) в учреждениях УИС региона сохраняется стабильная оперативная обстановка, ведь именно благодаря бдительности и ответственному отношению обеспечивается надлежащее отбывание наказаний и мер пресечения осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в пенитенциарных учреждениях области.
В своей деятельности сотрудники подразделений безопасности продолжают совершенствовать формы и методы работы, улучшая техническую оснащенность учреждений. При этом в подразделениях УФСИН уже используется более 1700 камер видеонаблюдения, более 500 переносных видеорегистраторов, а также другие технические средства, направленные на обнаружение запрещенных предметов.
Серьезная работа проводится сотрудниками ОБ по пресечению попыток доставки запрещенных предметов. Чаще всего правонарушители пытаются незаконно передать осужденным мобильные телефоны, прибегая при этом к разным хитростям. Так, в ИК-1 и ИК-12 граждане пытались совершить переброс сотовых при помощи арбалета и квадрокоптера, в ИК-14 телефоны были спрятаны в жидком мыле. Также в ИК-1 планировали доставить крупную партию запрещенных предметов, а именно 49 сим-карт, шесть сотовых телефонов и шесть зарядных устройств, бутылки со спиртосодержащей жидкостью в колесе машины, въезжающей на режимную территорию. Всего с начала года изъято 792 телефона, 465 сим-карт, 190 зарядных устройств. Лидером среди учреждений УФСИН по предотвращению попыток доставки осужденным запрещенных предметов является ИК-14, в которую пытались 14 раз передать средства связи. В результате обнаружено и изъято 56 сотовых телефонов, а также другие комплектующие к ним.