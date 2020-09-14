Северодвинский хорор. Тайна антиковидной маски

Рассказано Службой спасения 112:
...Эту историю можно рассказывать в детском лагере непослушным детишкам. На ночь. Читать строго в медицинской маске, соблюдая социальную дистанцию. Мрачным суровым голосом. Итак...
В минувший (по прошествии недели слово «минувший» лучше заменить на «лютый морозный декабрьский») четверг около 10 час. вечера неизвестный мужчина пришёл на автозаправку в Северодвинске и порядком озадачил её работницу: протянул защитную маску, на которой были начертаны цифры.
- Это координаты места, в котором вниз лицом лежит человек, - сурово произнёс таинственный посетитель заправки, который не собирался покупать топливо. - Рядом находится автомобиль «Газель».
Когда незнакомец растворился в ночи Северодвинска, ошарашенная женщина позвонила в Службу-112 и сказала:
- Понимаете, я его спросила, но почему Вы сами не позвоните? А он ответил, что у меня, мол, судимость, и светиться в таких делах мне нельзя. Я не знаю, кто это!..
Работница АЗС продиктовала координаты оператору Службы-112, после чего они были переданы в полицию г. Северодвинска.
На место, указанное неизвестным мужчиной, были сразу же направлены патрульный экипаж полиции и бригада скорой помощи. Местность в районе координат основательно прошерстили вдоль и поперёк, но информация не подтвердилась.
Спустя почти 4 часа в Службу-112 позвонил обеспокоенный молодой человек и рассказал, что информация о лежащем вниз лицом человеке всплыла в Телеграме — и продиктовал координаты, которые точь-в-точь совпадали с тем, что передал на ковидной маске таинственный незнакомец с тёмным прошлым…
- Я написал, что вы такое гоните, почему не вызовете сами на место спасателей, человек, наверное, умирает, ему плохо? Неужели это так сложно? - На что таинственный незнакомец, которого в Телеграме не вычислить, написал, что ему это не нужно…
Поиски продолжались всю ночь, и лишь к утру….
Далее хотелось бы написать душераздирающую развязку, но её не будет. Да, никого так и не нашли. Так и хочется воскликнуть: «Опять эта проклятая неопределённость!»
Вам ведь хотелось узнать, чем дело кончилось и сердце успокоилось? - И медикам, и полиции, и Службе -112 тоже! Может, кто реально знает? - Тогда позвоните на 112! Только чур, говорить правду, правду, и ничего кроме правды. И помним: разговоры на 112 записываются!
P.S. А можно закончить и так:
...И до сих пор в Северодвинске ищут мужчину, лежащего лицом вниз рядом с автомобилем «Газель». Где-то ходит таинственный человек, передающий тайные знания на одноразовых масках. Тот, кто наденет эту маску, подвергнет себя смертельному риску. Будьте предельно внимательны, маска может быть б/у. Спасатели предупреждают: лежание при минусовых температурах лицом вниз может быть опасно для вашего здоровья…