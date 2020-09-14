Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский хорор. Тайна антиковидной маски

Рассказано Службой спасения 112:

...Эту историю можно рассказывать в детском лагере непослушным детишкам. На ночь. Читать строго в медицинской маске, соблюдая социальную дистанцию. Мрачным суровым голосом. Итак...

В минувший (по прошествии недели слово «минувший» лучше заменить на «лютый морозный декабрьский») четверг около 10 час. вечера неизвестный мужчина пришёл на автозаправку в Северодвинске и порядком озадачил её работницу: протянул защитную маску, на которой были начертаны цифры.
- Это координаты места, в котором вниз лицом лежит человек, - сурово произнёс таинственный посетитель заправки, который не собирался покупать топливо. - Рядом находится автомобиль «Газель».
Когда незнакомец растворился в ночи Северодвинска, ошарашенная женщина позвонила в Службу-112 и сказала:
- Понимаете, я его спросила, но почему Вы сами не позвоните? А он ответил, что у меня, мол, судимость, и светиться в таких делах мне нельзя. Я не знаю, кто это!..

Работница АЗС продиктовала координаты оператору Службы-112, после чего они были переданы в полицию г. Северодвинска.
На место, указанное неизвестным мужчиной, были сразу же направлены патрульный экипаж полиции и бригада скорой помощи. Местность в районе координат основательно прошерстили вдоль и поперёк, но информация не подтвердилась.
Спустя почти 4 часа в Службу-112 позвонил обеспокоенный молодой человек и рассказал, что информация о лежащем вниз лицом человеке всплыла в Телеграме — и продиктовал координаты, которые точь-в-точь совпадали с тем, что передал на ковидной маске таинственный незнакомец с тёмным прошлым…
- Я написал, что вы такое гоните, почему не вызовете сами на место спасателей, человек, наверное, умирает, ему плохо? Неужели это так сложно? - На что таинственный незнакомец, которого в Телеграме не вычислить, написал, что ему это не нужно…

Поиски продолжались всю ночь, и лишь к утру….

Далее хотелось бы написать душераздирающую развязку, но её не будет. Да, никого так и не нашли. Так и хочется воскликнуть: «Опять эта проклятая неопределённость!»
Вам ведь хотелось узнать, чем дело кончилось и сердце успокоилось? - И медикам, и полиции, и Службе -112 тоже! Может, кто реально знает? - Тогда позвоните на 112! Только чур, говорить правду, правду, и ничего кроме правды. И помним: разговоры на 112 записываются!

P.S. А можно закончить и так:

...И до сих пор в Северодвинске ищут мужчину, лежащего лицом вниз рядом с автомобилем «Газель». Где-то ходит таинственный человек, передающий тайные знания на одноразовых масках. Тот, кто наденет эту маску, подвергнет себя смертельному риску. Будьте предельно внимательны, маска может быть б/у. Спасатели предупреждают: лежание при минусовых температурах лицом вниз может быть опасно для вашего здоровья…  

12 декабрь 11:14 | : Происшествия

Главные новости


12 декабря народный театр из Каргополя представляет широкому зрителю спектакль «Самоубийца»
Концессия – как источник развития города. Архангельск передает очистные сооружения частному инвестору

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (146)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20