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Еще один глава МО в Архангельской области попался на манипуляциях с квартирами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего главы муниципального образования «Ерцевское» в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в 2014 году глава муниципального образования из иной личной заинтересованности разрешил приватизацию муниципального жилого помещения лицам, не имеющим на это законного права, в результате чего квартира незаконно выбыла из муниципальной собственности и перешла в личную собственность граждан. В результате указанных действий муниципальному образованию «Ерцевское» причинен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Коношского района.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

09 декабрь 10:01 | : Происшествия

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