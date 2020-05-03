В пьяном ДТП на дороге в Карпогоры погиб пассажир уазика

В ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 5 октября 2020 года около 22.30 на 4-ом километре автодороги «Карпогоры-Веегора» находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.
В результате ДТП пассажир – мужчина 1989 года рождения погиб на месте, водитель госпитализирован.
Ранее рулевой отечественного внедорожника уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности, в том числе и за повторное нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.