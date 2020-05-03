Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В пьяном ДТП на дороге в Карпогоры погиб пассажир уазика

В ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 5 октября 2020 года около 22.30 на 4-ом километре автодороги «Карпогоры-Веегора» находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пассажир – мужчина 1989 года рождения погиб на месте, водитель госпитализирован.

Ранее рулевой отечественного внедорожника уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности, в том числе и за повторное нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

 

06 октябрь 11:47 | : Происшествия

Главные новости


Поморские тараканы. Не только в головах
«Примерить шкуру Годзиша». Комментарии к произошедшему

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2020 (49)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20