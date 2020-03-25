Северодвинский интернет-педофил будет 5 лет топтать зону

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»), п.п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»), п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов).
Установлено, что с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года обвиняемый, проживая на территории города Северодвинска, посредством сети Интернет знакомился с девочками в возрасте от 12 до 15 лет, проживающими в разных регионах России, вел с ними активную переписку, входя в доверие. Обвиняемый, оказывая развращающее влияние на потерпевших, уговаривал их сделать и выслать ему интимные фотографии, которые распространял в сети Интернет, а также направлял фото материалы, признанные порнографическими.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.
Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей пользу каждой потерпевшей. Приговор суда в законную силу не вступил.