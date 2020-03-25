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Житель Североонежска душил и резал соседей по дому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее судимому за преступления против личности и собственности 40-летнему жителю Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное  против воли проживающего в нем лица, с применением насилия), п. «а, к » ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе с целью скрыть другое преступление) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных документов).

По версии следствия, 26 апреля 2020 года вечером в рабочем поселке Североонежск Плесецкого района 32-летняя знакомая обвиняемого высказала  недовольство тем, что из квартиры 46-летнего соседа доносится шум. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением физической силы ворвался в квартиру к соседу, после чего в ходе конфликта  задушил потерпевшего. Затем он через социальную сеть написал знакомой и позвал ее в соседнюю квартиру, где опасаясь, что она в последующем расскажет, что он причастен к убийству соседа, нанес ей не менее 27 ударов ножом в область шеи и тела. Обвиняемый похитил важные личные документы убитого мужчины, закрыл обнаруженными ключами входную дверь и скрылся с места преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что знакомую убил на почве личной неприязни, так как сосед про нее рассказал компрометирующую информацию, а обнаружив его тело, она стала кричать и ругаться. В содеянном раскаивается.

На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

02 октябрь 08:58 | : Происшествия

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