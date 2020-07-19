В Архангельске крысы стали забираться в детские кроватки

К серым тварям у подъездов и на контейнерных площадках для сбора мусора мы давно привыкли. Но что с вами будет, если обнаружите шушару в кроватке своего ребенка?
Такое случается не только на богом забытых городских окраинах, но и почти в центре областной столицы. Вот лишь два примера из соцсетей…
Ульяна:
Два месяца боролись с коммунальщиками на Советских космонавтов, чтобы они решили проблему с крысой, которая делает дыры снова и снова. В самой компании меня мягко говоря послали… по другим адресам, хотя в доме маленький ребенок.
И вот ночью я проснулась оттого, что это тварь прыгнула в детскую кроватку, господа. Материнский инстинкт в деле заставил меня заколотить эту крысу первым, что попалось под руку.
И я вот к чему веду, что это у нас в городе, когда мы платим за жилье по 8-10к в месяц, а получаем крыс в кровати?
Наталья:
У меня у знакомой в центре города такая же проблема. Устала заявления писать в УК на Урицкого 68. У них даже нет договора с компанией, кто травит грызунов. Жильцы сами бетонируют дыры. А они твари в другом месте прогрызают.
У редакции нет возможности проверить достоверность изложенного… но почему-то верится без особого труда.