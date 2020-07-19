Дикий житель Онеги надругался в машине над пенсионеркой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю города Онеги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Следствием и судом установлено, что 13 июня 2020 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле на автодороге «Савинский- Ярнема- Онега», совершил действия, направленные против половой свободы 62-летней женщины, которую он подвозил, а также угрожал потерпевшей применением ножа, если она кому-либо расскажет о его противоправных действиях.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес потерпевшей извинения и объяснил свои действия алкогольным опьянением.
Приговором Онежского городского суда Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительного колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.