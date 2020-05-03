Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хулиган, сжегший людей в Архангельске, не знает, зачем он это сделал

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 22-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных  п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 и ч.3, ст. 30,  п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц и покушение на убийство четырех лиц, совершенные общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога).

Следствием установлено, что 24 августа 2019 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в деревянном доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений облил внутреннее пространство дома легковоспламеняющейся жидкостью (бензином) и поджег. Хозяин жилища (пенсионер) и двое его гостей скончались на месте преступления от отравления окисью углерода. Ещё одному мужчине, который разбил оконное стекло и вылез через образовавшийся проем из горящего дома, удалось спастись. Благодаря своевременному прибытию сотрудников двух пожарно- спасательных частей дом огнем не уничтожен полностью и не пострадали близстоящие деревянные дома. В результате пожара  хозяину жилища причинен материальный ущерб на сумму более 900 тысяч  рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал частично свою вину и сообщил следователю, что не может пояснить, зачем решил поджечь дом, в котором находились люди.

07 сентябрь 14:15 | : Происшествия

Главные новости


Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20