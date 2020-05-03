Хулиган, сжегший людей в Архангельске, не знает, зачем он это сделал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 22-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 и ч.3, ст. 30, п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц и покушение на убийство четырех лиц, совершенные общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога).
Следствием установлено, что 24 августа 2019 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в деревянном доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений облил внутреннее пространство дома легковоспламеняющейся жидкостью (бензином) и поджег. Хозяин жилища (пенсионер) и двое его гостей скончались на месте преступления от отравления окисью углерода. Ещё одному мужчине, который разбил оконное стекло и вылез через образовавшийся проем из горящего дома, удалось спастись. Благодаря своевременному прибытию сотрудников двух пожарно- спасательных частей дом огнем не уничтожен полностью и не пострадали близстоящие деревянные дома. В результате пожара хозяину жилища причинен материальный ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса обвиняемый признал частично свою вину и сообщил следователю, что не может пояснить, зачем решил поджечь дом, в котором находились люди.