Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учителя северодвинской школы проявили находчивость при пожаре в туалете

Дым повалил из школьного туалета. Причем виной оказался не незатушенный чинарик, как многие наверняка подумали, а короткое замыкание в сушилке для рук.

В 10-ю школу города корабелов моментально прибыл пожарный расчет. Но очаг возгорания был уже ликвидирован расторопными сотрудниками учебного заведения.

Между тем, школьников и педагогический состав эвакуировали… как говорится, от греха подальше.

Комментарий надзорных органов:

— Очень грамотно была произведена эвакуация: на улицу оперативно вышли 866 учеников и 76 преподавателей. Школьные работники провели в месте сбора построение и убедились, что все дети и сотрудники покинули здание. Стоит отметить, что в прошлом году в этой школе проводилась тренировка по эвакуации — как в учебной, так и в реальной ситуации все действовали слаженно и компетентно

05 сентябрь 10:57 | : Происшествия

Главные новости


Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (55)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20