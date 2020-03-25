Учителя северодвинской школы проявили находчивость при пожаре в туалете

Дым повалил из школьного туалета. Причем виной оказался не незатушенный чинарик, как многие наверняка подумали, а короткое замыкание в сушилке для рук.
В 10-ю школу города корабелов моментально прибыл пожарный расчет. Но очаг возгорания был уже ликвидирован расторопными сотрудниками учебного заведения.
Между тем, школьников и педагогический состав эвакуировали… как говорится, от греха подальше.
Комментарий надзорных органов:
— Очень грамотно была произведена эвакуация: на улицу оперативно вышли 866 учеников и 76 преподавателей. Школьные работники провели в месте сбора построение и убедились, что все дети и сотрудники покинули здание. Стоит отметить, что в прошлом году в этой школе проводилась тренировка по эвакуации — как в учебной, так и в реальной ситуации все действовали слаженно и компетентно