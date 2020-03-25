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В Холмогорском р-не при столкновении «Опеля» с трактором погиб ребенок

дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 1044 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в районе деревни Заболотье. По предварительным данным водитель микроавтобуса Опель, двигаясь в сторону г. Архангельска, при обгоне трактора с прицепом допустил столкновение с ним.

В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, трое из них госпитализированы. Кроме того, в ДТП погиб 11-летний ребенок.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Холмогорскому району. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

 

05 сентябрь 08:08 | : Происшествия

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