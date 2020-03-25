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В Онеге корова забодала доярку... а ответят хозяева фермы

10 июня 2020 года в колхозе в Онежском районе во время дойки корова ударила рогом  39-летнюю доярку в область тела, в результате чего женщине причинено проникающее ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов, которое расценивается как причинившее тяжкий вред ее здоровью.  Предварительно установлено, что причиной несчастного случая явился допуск доярки к скоту без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

01 сентябрь 12:14 | : Происшествия

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