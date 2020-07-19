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Шустрый юноша из Архангельска раскидал полкило наркотиков по городу

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ задержан 18-летний житель г. Архангельска, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия наркодилер, из корыстных побуждений, в ходе переписки в сети Интернет приобрел бесконтактным способом крупную партию наркотических средств, которую намеревался в дальнейшем сбыть на территории Архангельской области.

При извлечении приобретенных наркотиков из тайника-закладки злоумышленника задержали сотрудники Регионального управления ФСБ по Архангельской области. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 500 г.

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Молодому человеку за совершённое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

 

31 август 10:53 | : Происшествия

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