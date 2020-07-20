Вельчанин в отместку полиции пытался сжечь патрульный автомобиль

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи 20-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Следствием установлено, что 7 июня 2020 года в ночное время в поселке Кизема обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к сотрудникам полиции, подошел к автомобилю марки «УАЗ» УМВД России по Архангельской области, оборудованному проблесковыми маяками и специальными цветографическими схемами, воспользовался канистрой с бензином и поджег автомобиль. Благодаря тому, что возгорание оперативно было обнаружено и ликвидировано сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району, служебный автомобиль практически не пострадал. В случае полного уничтожения автомобиля ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Архангельской области» был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму более 850 тысяч рублей.
В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий вмешался в правовое разбирательство, проводимое сотрудниками полиции с местными жителями, уснувшими в автомобиле на проезжей части. Ему показалось, что представители власти в грубой форме попросили его не мешать работать. Он дождался, когда они закончат разбирательство и вернутся на служебном автомобиле к административному зданию, приискал бензин и при его помощи пожег колесо транспортного средства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.