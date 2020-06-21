В Онежском районе из-за столкновения сгорели иномарка и ВАЗ

В ОМВД России по Онежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 16 августа 2020 года около 18.00 на автодороге между деревней Легашевская и поселком Поньга (левый берег реки Онега) водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении «ВАЗ–2121».
В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, оба автомобиля полностью уничтожены огнем.
Водители на месте осмотрены врачом, их жизни и здоровью ничто не угрожает. В момент аварии оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя отечественного автомобиля сотрудниками полиции составлены административные протоколы по части 3 статьи 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством), части 1 статьи 12.1 (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 (Неисполнение водителем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности), статьи 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении водителя иномарки - по части 1 статьи 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по части 2 статьи 12.37 (Неисполнение водителем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.