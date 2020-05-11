Любитель ночной музыки из Севердвинска отправляется на скамью подсудимых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 32-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, 24 апреля 2020 года в ночное время сотрудники патрульно- постовой службы полиции ОМВД России по г.Северодвинску по вызову о нарушении тишины и общественного порядка прибыли во двор жилого дома по улице Южной в городе Северодвинске. Обвиняемый находился в салоне автомобиля, в котором громко играла музыка. Сотрудник полиции попросил убавить громкость, так как своими действиями он нарушает покой граждан. Обвиняемый убавил звук, а когда представители власти отошли от его машины, то снова включил на полную громкость. В ответ на замечание прекратить совершать противоправные действия обвиняемый вышел из автомобиля, схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и нанес ему удар головой в область лица, несколько ударов руками в область головы и не менее двух ударов коленом в область тела, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.