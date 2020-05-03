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В Северодвинске глазастые росгвардейцы разглядели на улице молодую рецидивистку

Накануне около 5 утра в городе корабелов сотрудники Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, на улице Индустриальная заметили женщину, схожую по внешним признакам с описанием, указанным в ориентировке на розыск гражданки скрывающейся от суда.


 

При проверке документов росгвардейцы установили личность и выяснили, что северодвинка обвиняется в совершении преступлений предусмотренных статьями 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что гражданка 1990 года рождения ранее привлекалась за совершение кражи, неуплату алиментов на детей и неоднократные административные правонарушения.


 

Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю женщину и доставили её в отдел полиции. В отношении задержанной избрана мера пресечения под стражу.


 

 

08 август 09:23 | : Происшествия

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