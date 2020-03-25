Северодвинский директор обижал деньгами контролера вахты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев и выплата плата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).
По версии следствия, в период с сентября 2018 года по март 2019 года подозреваемый из иной личной заинтересованности, располагая финансовыми ресурсами, но расходуя их на другие нужды, нарушил права на своевременную и полную оплату труда контролеру вахты возглавляемого им предприятия и допустил образование задолженности на сумму более 84 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и погашение образовавшейся задолженности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой города Северодвинска.