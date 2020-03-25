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Северодвинский директор обижал деньгами контролера вахты

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы  свыше двух месяцев и выплата плата заработной платы  свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по март 2019 года подозреваемый из иной личной заинтересованности, располагая финансовыми ресурсами, но расходуя их на другие нужды, нарушил права на своевременную и полную оплату труда контролеру вахты возглавляемого им предприятия и допустил образование задолженности на сумму более 84 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и погашение образовавшейся задолженности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной  прокуратурой города Северодвинска.

06 август 09:22 | : Происшествия

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