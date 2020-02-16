Чиновник Шапенков из мэрии Архангельска попал под уголовку

Об этом прискорбном случае сообщила областная прокуратура.
По версии следствия, ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Андрей Шапенков внёс в табеля учёта рабочего времени заведомо ложные сведения об отбытии административного наказания двумя гражданами.
Таким нехитрым образом чиновник хотел улучшить показатели своей работы.
Подложные табеля Шапенков предоставил в отдел судебных приставов по Исакогорскому округу, и на их основании правонарушителей незаконно освободили.
Следствие устанавливает, находился ли ведущий специалист в сговоре с наказанными.