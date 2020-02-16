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Чиновник Шапенков из мэрии Архангельска попал под уголовку

Об этом прискорбном случае сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Андрей Шапенков внёс в табеля учёта рабочего времени заведомо ложные сведения об отбытии административного наказания двумя гражданами.

Таким нехитрым образом чиновник хотел улучшить показатели своей работы.

Подложные табеля Шапенков предоставил в отдел судебных приставов по Исакогорскому округу, и на их основании правонарушителей незаконно освободили.

Следствие устанавливает, находился ли ведущий специалист в сговоре с наказанными.

05 август 14:00 | : Происшествия

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