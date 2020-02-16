Раскрыто убийство у "Паратова" 5-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 32-летнего жителя г. Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц).
Напомним, что региональным Следственным управлением инициировано проведение доследственной проверки по сообщениям из средств массовой информации о том, что в Первой городской больнице г. Архангельска скончался местный житель, который был доставлен в больницу после умышленного наезда на него транспортного средства на Набережной Северной Двины в г. Архангельске.
В ходе проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками органов полиции, установлена причастность к совершению указанного преступления жителя областного центра. После происшествия подозреваемый скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск.
29 апреля 2020 года сотрудники УУР УМВД России по Архангельской области задержали 32-летнего подследственного в городе Санкт-Петербурге. Его доставили в город Архангельск для участия в следственных и процессуальных действиях.
По версии следствия, 2 мая 2015 года ночью у дома № 80 строение 1 на набережной Северной Двины в г. Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Ford Focus», совершил умышленный наезд на двух мужчин, с которыми у него ранее произошел конфликт. Один из мужчин из–за совершенного наезда испытал физическую боль, не получив при этом телесные повреждения, так как удар по нему произошел по касательной, второй от полученной черепно-мозговой травмы скончался через несколько дней в больнице.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что умысла на убийство не было, он не смотрел на дорогу, по которой ехал и не видел потерпевших. При этом обвиняемый признал, что до этого в клубе общался с погибшим мужчиной, который ему предъявил претензии из-за общения с девушкой, подсевшей к нему за столик, из-за чего у них и произошел конфликт.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.