Новодвинец забил насмерть супругу "по неосторожности"

23 июля 2020 года вечером по месту жительства по улице Двинская в городе Новодвинске обнаружено тело 41-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы груди и живота. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России «Приморский», по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний супруг потерпевшей.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что его супруга на протяжении длительного времени злоупотребляла спиртными напитками. 23 июля 2020 года вечером он пришел домой с работы, супруга находилась в нетрезвом состоянии и отказывалась его пускать в квартиру. Он с трудом смог попасть домой, после чего потребовал у нее отдать ему алкоголь и денежные средства. Получив отказ, находясь в состоянии сильного душевного волнения, он нанес ей несколько ударов руками и ногами по телу. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Следствие проверит информацию о нахождении подозреваемого в момент совершения преступления в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в связи с алкоголизмом супруги.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.