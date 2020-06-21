Заключенный архангельской колонии чуть не задушил оперативника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего осужденного за грабежи и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 3 июля 2020 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области осужденный в целях воспрепятствовать исполнению оперуполномоченным оперативного отдела учреждения своих должностных обязанностей осуществил захват руками его шеи, причинив своими действиями физическую боль.
Предварительно установлено, что осужденный таким образом выразил недовольство изъятием сотрудниками УФСИН у другого осужденного сим-карт.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.